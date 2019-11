Schüler setzen Zeichen für Umweltschutz

Kreativteam der Heinrich-von-Oytha-Schule produziert eigene Stofftaschen

Kreatives Team: Die Köpfe hinter den Taschen sind (von links) Lena Henken, Laura Waterkamp, Jennifer Materne, Kay Marcussen, Lukas Vysniaukas, Niklas Kreyenborg, Lehrerin Sandra von Höfen, Lea Wessels und Rihanna Eidmüller.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Altenoythe. Die Botschaft ist eindeutig: „Plastikbüdel sünd för Döspaddel" steht auf den Stoffbeuteln und -taschen, die das Kreativteam der Heinrich-von-Oytha-Schule Altenoythe entworfen und produziert hat. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen für den Umweltschutz und gegen Plastiktüten und Plastikmüll", sagen die Schüler. Rund 200 Stück in drei Sprachen haben die Sechstklässler als Erstauflage produziert, 150 davon sind bereits weg.