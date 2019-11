Urteil: Stiefvater misshandelt Kind

Stiefvater muss 1200 Euro Geldstrafe zahlen

Von Franz-Josef Höffmann



Friesoythe/Cloppenburg. Mit einem üblen Fall von Kindesmisshandlung musste sich jetzt das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht beschäftigen. Angeklagt war ein 40 Jahre alter Mann aus Friesoythe. Das Jugendgericht war für den Fall zuständig, weil das Opfer der Tat ein Kind war. Nach Auffassung des Gerichts hat der Angeklagte in einem Friesoyther Lebensmittelgeschäft seinen dreijährigen Stief­sohn mehrfach brutal geschlagen. Dafür wurde er zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

