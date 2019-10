Kommission findet nur kleinere Mängel

Deiche an Leda, Barßeler Tief und Sagter Ems für schaufrei erklärt / Verband gute Arbeit bescheinigt

Inspektion: Die Schaukommission schaute sich die Deiche genau an, hier an der Sagter-Ems in Strücklingen. Für schaufrei erklärte Norbert Meiners (rechts) im Namen des Landkreises Cloppenburg die Deiche. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Nordkreis. Die Nebelschwaden verzogen sich allmählich an den Deichen von Leda, Barßeler Tief und Sagter Ems. Die Sonne lugte durch die Wolken – sehr zur Freude der 19 Abgesandten der Schaukommission. Sie nahm in dieser Woche pflichtbewusst die alljährliche herbstliche Deichschau vor. Beim Treffpunkt „Strücklinger Hof" in Strücklingen verteilte der Geschäftsführer des Leda-Jümme Verbandes Leer, Meino Kroon, die Karten und dann stampfte die in festes Schuhwerk und warme Jacken gehüllte Delegation los.