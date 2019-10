19-Jähriger fährt mit Blaulicht

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe (her). Mit einem eingeschalteten Blaulicht war ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der B72 in Friesoythe unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, hat der junge Mann trotz Verbot auch andere Autos überholt. Die Beamten kontrollierten ihn auf einem Tankstellengelände, nachdem andere Verkehrsteilnehmer ihn gemeldet hatten. Dabei fanden sie die Blaulicht- und Sirenenanlage am Pkw. Sie wurde von den polizisten außer Funktion gesetzt. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet.