Mitreißender Mix garniert mit einer rockigen Note

Stimmung: Ein beeindruckendes Konzert gab die Gruppe „Zebu & tue Gnus“ in der Alten Wassermühle in Friesoythe. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. „Abrocken bis der Arzt kommt“, hieß es am Wochenende im Kulturzentrum „Alte Wassermühle in Friesoythe. Die Rockformation „Zebu & and the Gnus“ aus Friesoythe lud am Freitag und Samstag zu zwei Konzerten unter der Überschrift „Double Trouble II“ ein. Und mit Dr. Matthias Hanisch stand dabei tatsächlich auch ein Arzt auf der Bühne.



Seinen Arztkittel hatte er zwar nicht dabei, wohl aber seine Gitarre. Die ließ er im Konzert ebenso mächtig erklingen, wie Peter Janssen und Wolfgang Hitschler die Saiten ihrer Gitarren, Heiner Schepers sein Schlagzeug, „Zebu“ Klaus-Dieter Hildebrandt sein Piano, Ruth Shaw ihre Geige und Anja Meiert ihr reizvolle Stimme. Den ausführlichen Konzertbericht lesen Sie in der Ausgabe 28. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

