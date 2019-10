Spritztour mit Papas Auto: Drei Jugendliche verletzt

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Die Spritztour mit dem Wagen seiner Eltern hat für einen 16-Jährigen aus Friesoythe weitreichende Folgen: Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der Jugendliche am Samstagabend auf die leichtsinnige Idee, mit dem Auto der Eltern einen Ausflug zu unternehmen. Nur: Der 16-Jährige darf noch gar kein Auto fahren. Die Eltern befinden sich derzeit im Urlaub, die Gelegenheit schien für den Jugendlichen also günstig, sich die Autoschlüssel zu schnappen.



Er und seine beiden 14-Jährigen Freundinnen stiegen in den Renault und fuhren durch Neuscharrel. Gegen 21 Uhr verlor der 16-Jährige auf dem Hüllenweg die Kontrolle über das Auto. Der Renault geriet von der Straße und kam abseits der Fahrbahn zum Stehen. Er und seine beiden Begleiterinnnen wurden dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.



Statt nach dem Unfall nun ein Einsehen zu haben, wollte der 16-Jährigen den Unfall offenbar vertuschen. Er ging zurück zum Hof seiner Eltern und stieg in einen Manitou-Steiger. Mit diesem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug wollte er den Renault bergen und zurück nach Hause bringen. Die doch recht auffällige Bergungsaktion rief allerdings die Polizei auf den Plan. Die Beamten stoppten das Vorhaben und stellten den 16-Jährigen zur Rede.



Wie die Polizei am Sonntag erklärte, zeigte sich der Jugendliche nun endlich einsichtig und räumte seinen Fehler ein. Die Eltern zeigten sich alles andere als begeistert, als sie von der Polizei am Telefon erfuhren, was passiert war. Dabei ging es nicht nur um das Verhalten des Sohnes, sondern auch um die Nachricht, dass am Renault wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war.



Gegen den 16-Jährigen wird nun in mehreren Punkten ermittelt. Zum einen erwartet ihn ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zum anderen geht es um die illegale Nutzung eines Fahrzeugs. Obendrein hat er sich gleich in zwei Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht - denn auch den Manitou-Steiger hätte er für die Bergungsaktion gar nicht nutzen dürfen.

