Kameraden verewigen sich auf dem Helm

Auf einen Blick: Ludger Lammers und Ehefrau Martha mit Vertretern der Stadt und der Feuerwehr, die dem Ehrenstadtbrandmeister gratulierten. Foto:Jansen-Olliges

Friesoythe (cl/mt). Auf seinem Feuerwehrhelm haben sich alle Kameraden per Unterschrift verewigt und mit allen Feuerwehrfahrzeugen holten sie ihn von zu Hause ab. Ziel war eine besondere Mitgliederversammlung mit zwei besonderen Tagesordnungspunkten: Die Verabschiedung von Ludger Lammers in die Altersabteilung und seine Ernennung zum Ehrenstadtbrandmeister.



Bürgermeister Sven Stratmann, der den Opel Blitz als Führungsfahrzeug lenkte, übernahm Abschied und Auszeichnung im Feuerwehrhaus. Für Lammers' Ehefrau Martha, die ihrem Mann stets den Rücken freigehalten hat, gab es Blumen.