Keine Vorbehalte mehr gegen Inklusion

Zusammen Spielen und Lernen: Kita-Leiterin Heike Büter-Block freut sich, dass die 66 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung in der neuen „Kita für Alle“ des Caritas-Vereins miteinander spielen und toben. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Elektronik der Schiebetüren muss noch nachjustiert werden, manchmal erledigt ein Handwerker nachmittags noch kleine Restarbeiten. Grundsätzlich aber ist die neue „Kita für Alle“ des Caritas-Vereins fertig. Voller Leben ist sie ohnehin. Am 13. August startete die Kita mit 55 Kindern, derzeit betreuen 20 Mitarbeiterinnen in den fünf Gruppe 66 Kinder. Und die fühlen sich erkennbar wohl in dem Neubau an der Willohstraße.



Das Interesse an der neuen Kita sei von Anfang an groß gewesen, erzählt Leiterin Heike Büter-Block. „Wir hatten am 17. Januar eine Informationsveranstaltung und schon am gleichen Abend 17 Anmeldungen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

26.10.2019 | Lea Krieger auf dem EM-Podest