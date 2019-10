Durchfahrt der Innenstadt wieder möglich

Hat ausgedient: Lukas Federowicz verstaut das nicht mehr benötigte Durchfahrt-Verboten-Schild auf dem Transporter. Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Seit Freitagmittag ist die Komplettsperrung der Friesoyther Innenstadtkreuzung aufgehoben, die Durchfahrt von der Moor- zur Kirchstraße in beiden Richtungen wieder möglich. Autofahrer müssen sich allerdings auf einige Neuerungen einstellen. Wie im Rest des engeren Innenstadtbereiches gelten künftig auch am Marktplatz Tempo 20 sowie rechts vor links. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.