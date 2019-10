Lea Krieger auf dem EM-Podest

Beherrscht Kickboxen und Taekwondo: Lea Krieger aus Friesoythe. Foto: TKD reporters

Friesoythe (cl). Urkunden und Medaillen hat sie schon zahlreiche. Zunehmend auch auf internationalem Terrain. Nach WM-Bronze (Team) in Inzell kehrte Taekwondo-Kämpferin Lea Krieger nun mit Silber und Bronze von den Europameisterschaften in Sarajewo zurück. Als Einzelkämpferin sicherte sich das Mitglied des Nationalkaders unter 28 Konkurrentinnen den zweiten Platz, im Team den dritten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.