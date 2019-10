Dorfentwicklung: Keine Idee ist zu verrückt

Gelungenes Beispiel: Projekte wie die Heimatstaomd in Markhausen sind nur mit bürgerschaftlichem Engagement realisierbar. Das soll durch das Modellprogramm gefördert werden. Foto: Lichtenstein

Von Heiner Stix



Friesoythe. Um das Ziel des niedersächsischen Modellprogramms „Soziale Dorfentwicklung“ zu beschreiben, genügt dem Bürgermeister ein einziger Satz. „Es geht darum“, sagt Sven Stratmann, „das quergedachte dörfliche Engagement zu aktivieren.“ Unterstützung bekommen Neuvrees, Gehlenberg, Markhausen und Thüle dabei von außen: Ende September hat der Verwaltungsausschuss den Auftrag zur Projektbegleitung an eine Agentur für Dorfentwicklung und Kommunalberatung in Lingen vergeben.



Die vier Friesoyther Dörfer werden als „Dorfregion Friesoythe Süd“ im Rahmen des niedersächsischen Modellprogramms „Soziale Dorfentwicklung“ gefördert (MT berichtete). Sie sollen jetzt mit Unterstützung der Agentur, letztlich aber aus eigener Motivation und mit dem Engagement ihrer Bewohner Konzepte und Strategien für die Zukunft entwickeln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.