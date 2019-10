HGV und Stadt wollen großen Schritt gehen

Foto: MT-Archiv/Passmann

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der Handels- und Gewerbeverein Friesoythe (HGV) und die Stadtverwaltung wollen bei der Entwicklung eines professionellen Stadtmarketings an einem Strang ziehen. Der HGV wird zudem, so der Beschluss der Mitglieder auf der HGV-Generalversammlung am Montagabend, die politischen Gremien bitten, sich des Themas anzunehmen und das Stadtmarketing beispielsweise durch Einrichtung einer Mitarbeiter-Stelle in der Verwaltung zu professionalisieren.



Der HGV-Vorstand habe sich, so Vorstandsmitglied Frank Hanneken, gemeinsam mit der Stadtverwaltung intensiv mit dem Thema befasst. „Wir sind der Meinung, dass wir um ein professionelles Stadtmarketing nicht herumkommen“, sagte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.