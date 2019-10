Neue Gräber und Friedhofswege fast fertig

Arbeiten Hand in Hand: Clemens Grundau, Ewald Deters und Thomas Holtwessels (von links). Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Ewald Deters biegt mit seinem Hoftrack und der nächsten Ladung Brechsand ein und kippt sie ab. Clemens Grundau verteilt den Haufen mit Schippe und Harke, Thomas Holtwessels aktiviert die Walze.

So geht es bereits den ganzen Vormittag über und das Trio arbeitet Hand in Hand Meter für Meter. „Für uns ein großes Glück", betont Friedhofsverwalter Josef Averbeck und dankt neben diesen drei Männern auch weiteren, die sich für die Instandsetzung ehrenamtlich und zum Teil mit den eigenen Maschinen und Geräten engagieren. Bis zur Gräbersegnung am 3. November sollen die Arbeiten so weit wie möglich abgeschlossen sein.