„Bombige Staomd“ eingeweiht

Begrüßte zahlreiche Gäste: Heimatvereins-Vorsitzender Josef Trennkamp ( Vierter von links) freute sich mit seinen Vorstandskollegen über den Zuspruch der Besucher und führte sie durch die Räume auf rund 120 Quadratmetern. Foto: Claudia Wimberg

Markhausen (cl). „Kaum wiederzuerkennen.“ Nicht nur die Besucherin, die „hier schon ewig nicht mehr war“, zeigte sich überrascht und beeindruckt, als sie die ehemalige Lehrerwohnung über der Markhauser Grundschule betrat. Und mit ihr nutzten am Sonntag viele den „Tag der offenen Tür“, um sich in und über die neue „Heimatstaomd“ zu informieren. Wie berichtet, hat der Heimatverein die Räume umfangreich renoviert und geschmackvoll eingerichtet. Mehr dazu esen Sie in der Ausgabe vom 21. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

