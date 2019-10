Die letzten Hornveilchen verlassen das Haus

Blumen und Pflanzen sind ihre Leidenschaft: August und Gabriele Kemper sortiere ihre letzten Töpfe und Kisten. Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Zum letzten Mal haben sie das Gewächshaus in eine bunte Blumenpracht verwandelt. Zum letzten Mal verkaufen sie selbst gezogene Stiefmütterchen und Hornveilchen und zum letzten Mal begrüßen und beraten sie ihre Kunden. Ist die Saison zu Ende und die Halle leer, „ist für uns endgültig Schluss“, sagen August und Gabriele Kemper.

Mittlerweile jedoch nicht mehr mit allzu großer Wehmut. „Wir haben uns an den Gedanken gewöhnt und freuen uns auf den Ruhestand“, betont August Kemper, seine Frau nickt zustimmend. 33 Jahre lang haben sie ihre Gärtnerei gemeinsam geführt und drehen nun den Schlüssel herum. Damit geht nach insgesamt 70 Jahren auch die Ära des Friesoyther „Gartenbaubetriebes Hans Wreesmann“ zu Ende. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.