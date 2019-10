„Viva la vida“: Pop erweitert Repertoire

Allein unter Frauen: „Zebu“ Klaus-Dieter Hildebrandt probt mit seinen „JoVi-Singers aktuell fürs Konzert. Foto: Michaela Fangmann

Von Claudia Wimberg



Altenoythe. „Takt 18 bis 38“, kündigt Zebu an, rückt die Lesebrille zurecht und wirft einen prüfenden Blick auf die Notenblätter. „It‘s time to sing your song again“, klingt es dann mehrstimmig durch den Saal des Karl-Borromäus-Hauses. Eine der Textzeilen von Matt Redmanns „Bless the lord oh my soul“, das die Altenoyther „JoVi-Singers“ als neuen Gospel für ihr Konzert am Freitag, 22. November, einstudieren.



Der Anspruch ist hoch, die Details sollen stimmen, aber kleine kompositorische Veränderungen lässt sich Zebu alias Klaus-Dieter Hildebrandt nicht nehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.