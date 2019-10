„Heimatstaomd“ soll Geschichte erzählen

Laden zum Besuch in ihre „Heimatstaomd“ ein: Gerhard Gehlenborg (stellvertretender Vorsitzender), Günther Geuter (Kassenwart und Geschäftsführer), Theo Siemer (stellvertretender Vorsitzender), Rita Lichtenstein (Schriftführerin), Elisabeth Kösjan (stellvertretende Vorsitzende) und Vorsitzender Josef Trenkamp (von links). Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Markhausen. Die Gemeinderäte begrüßen die Gäste im Flur. Nach dem Blick auf die zahlreichen Fotos politischer Vertreter führt der Weg weiter die Treppe hinauf. Die Atmosphäre urgemütlich. Ansprechende Möbel, liebevoll dekorierte Tische, Kommoden und Schränke sowie eine moderne Küche, „in der wir schon sehr lecker bekocht wurden“, berichtet Theo Siemer bei einem Rundgang durch die Markhauser „Heimatstaomd“. Die ehemalige Lehrerwohnung im Obergeschoss der Grundschule ist nach umfangreicher Sanierung der Heimatfreunde ein attraktives Domizil geworden, das am kommenden Sonntag, 20. Oktober, ab 14.30 mit einem „Tag der offenen Tür“ eingeweiht werden soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.