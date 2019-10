„Große Herausforderung“ abgeschlossen

Übergabe: Bürgermeister Sven Stratmann (rechts) überreicht Ortsvorsteher Gerd Bruns eine Urkunde. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Neuvrees. Lange haben die Bürger in Neuvrees darauf warten müssen, bis ihr Wunsch nach Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in die Tat umgesetzt werden konnte. Um so größer war jetzt die Freude, dass man das Projekt erfolgreich abschließen und zu einer Einweihungsfeier einladen konnte.



Schon im Vorfeld hatten die Einwohner Gelegenheit gehabt, sich über die Umgestaltung zu informieren. Beim Passieren des Gebäudes fällt zunächst nur der um ein paar Meter versetzte Haupteingang und der barrierefreie Zugang über eine Rampe auf, auf der rückwärtigen Seite ist ein Anbau erfolgt.