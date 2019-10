Viele Kinder können keinen Purzelbaum

Abwechslung und Motivation: Wenn blaue Matten zum Meer und Seile zu Schaukeln werden, ist Kinderturnen angesagt. Das Sportprogramm des SV Hansa soll den Spaß an der Bewegung fördern und den Kindern helfen, ihre sportlichen Stärken zu entdecken. Foto: Arno Burgi/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Rund 200 Purzelbäume kommen Woche für Woche beim Kinderturnen des SV Hansa mit Übungsleiterin Michelle Bruns zusammen. Jeder einzelne davon wird gezählt und an die Aktion „Purzelbäume um die Welt“ des Deutschen Turner-Bundes „DTB“ gemeldet.



Die Purzelbaumstation ist fester Bestandteil bei den wöchentlichen Übungsstunden, die Bruns mittwochs von 16 bis 17 Uhr anbietet. „Die Aktion ist eine der Maßnahmen, mit denen der DTB das Kinderturnen fördert und die Kinder motiviert“, erläutert die 38-Jährige. Für manche Kinder allerdings ist der Purzelbaum eine echte Herausforderung. „In dem Alter sollten die Kinder das eigentlich schon besser können“, sagt Bruns. „Manche können das sogar überhaupt nicht.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.