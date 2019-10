Deutschland ist kein attraktiver Markt mehr

Mehraufwand: Da viele Medikamente derzeit nicht lieferbar sind, müssen Apothekenmitarbeiterinnen wie Lea Breyer (rechts) und Rike Willer häufig auf wirkgleiche Alternativen zurückgreifen und das den Krankenkassen gegenüber begründen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe/Bösel. Über 2200 verschreibungspflichtige Medikamente waren von Anfang Juni bis Ende August in Deutschland durchgehend nicht lieferbar. Momentan listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 529 Arzneimittel auf, die nicht binnen zwei Wochen zu bekommen sind. „Ich bin jetzt seit 28 Jahren in dem Beruf“, sagt Apothekerin Angelika Meyer, „aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.“



Überraschend sei die aktuelle Situation nicht. „Das hat sich schon in den letzten zwei Jahren gezeigt“, erläutert die Inhaberin der Maxi- und der Moor-Apotheke in Friesoythe, „das laufende Jahr aber ist das bisher Schlimmste“. Das Blutdruckmittel Valsartan etwa ist seit Sommer 2018 nicht lieferbar. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.