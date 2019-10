„Drei Generationen feiern gemeinsam“

Mitten in den Vorbereitungen: Mitglieder der KLJB Friesoythe und Bösel, die ihre Aufgaben klar verteilt haben. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Bösel. Per Hoflader werden die grünen Tarnnetze an der Hallendecke montiert. Zwei neue sind dazu gekommen, die die Deko komplettieren und für Atmosphäre sorgen. Einen Abend später ist der Thekenaufbau geplant, Lichtanlage und Bühne stehen danach auf dem Programm.



Seit Montag treffen sich die Mitglieder der Friesoyther Landjugend (KLJB) täglich, um ihren Ernteball am Samstag, 13. Oktober, erneut zu einem besonderen Event werden zu lassen. „Hilfe haben wir genug", freuen sich Hendrik Hempen und seine Vorstandskollegen über verlässliche Unterstützung. Neben Bannern, die noch aufgehängt werden sollen, steht auch eine Reihe von Wegweisern in der Ecke.