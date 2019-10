Vandalen wüten auf Spielplatz

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Böse Überraschung am Morgen bei einem Kindergarten in Friesoythe: Dort haben offenbar bislang unbekannte Täter auf dem Spielplatz eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Wann genau die Tat passierte, ist laut Polizei noch unklar. Am Mittwochabend war gegen 18 Uhr die Welt noch in Ordnung. Der Verwüstung auf dem Spielplatz an im Großen Kamp West wurde am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr entdeckt.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren zwei Holzstühle zertrümmert. Ein Vogelhaus wurde vom Baum gerissen. Über das gesamte Gelände wurden Klinkersteine verteilt. Offenbar hatten die Täter vor der Verwüstung auch noch drei Einkaufswagen eines Supermarktes gestohlen, die dann über den Zaun des Spielplatzes geworfen wurden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.



Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Personen, zwischen Mittwoch, 2. Oktober und Montag, 7. Oktober, gesehen haben könnten. Hinweise an die Dienststelle in Friesoythe unter 04491/93160.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

08.10.2019 | „Das Einkaufsverhalten hat sich geändert“