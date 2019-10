„Das Einkaufsverhalten hat sich geändert“

Aktueller Favorit: Beratungsgesprächen sind die Stärke des stationären Buchhandels. Heiner Schepers schlägt dabei gelegentlich auch Bücher vor, die er selbst gerne gelesen hat. Derzeit gehört „18/19“ von Andreas Platthaus dazu. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Heiner Schepers, der Chef der einzigen Friesoyther Buchhandlung, macht sich über die Bedeutung „seines“ Feiertages keine Illusionen. „Ich glaube nicht, dass hier jemand den Welttag der Buchhandlungen kennt“, sagt er.



Der kuriose Feiertag wurde 2015 von dem deutschen Buchhändler Torsten Woywod ins Leben gerufen. Kunden sollen an diesem Tag ihre Buchhandlung für das feiern, was sie besonders macht. Schepers geht allerdings nicht davon aus, heute von feierwütigen Kunden überrannt zu werden. Er glaubt: Heute könnte eine Buchhandlung ohne zusätzliches Warenangebot in einer Stadt wie Friesoythe nicht mehr überleben.

Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.