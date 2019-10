22-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Symbolfoto: Bänsch



Friesoythe (her). Weil er von der Polizei kontrolliert werden sollte, ist ein 22-jähriger Syrer aus Friesoythe am Samstagabend mit dem Auto vor den Beamten geflohen. Nach Angaben der Polizei sollte der junge Mann gegen 18.50 Uhr in der Nähe des Krankenhauses überprüft werden.



Der Wagen konnte wenig später gestoppt werden. Die Streife stellte fest, dass der 22-Jährige ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe unter Tel. 04491/93160 zu melden.