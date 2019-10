Auch Leon hält Leinen sicher in der Hand

Teilnehmer des Thüler Kutschenkorso trotzen Regenfällen

Beherzte Hindernisfahrt: der erst zehnjährige Leon Pieper von der RuFG Falkenberg mit Vater Jens.Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Es herrschten nicht gerade die allerbesten Witterungsbedingungen für die insgesamt 18 Gespanne vom Einspänner, die sich auf den 18. Kutschenkorso des Reit- und Fahrclub Thüle begaben. Immer wieder setzte Regenschauer ein. Doch die Gespannfahrer kennen da kein Pardon. Einer der jüngsten Gespannfahrer war der zehnjährige Leon Pieper von der RuFG Falkenberg, der eine gute Leistung zeigte. Als Beifahrer fungierte Vater Jens. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

04.10.2019 | Rotkreuzler übernehmen frühere Bauhof-Räume