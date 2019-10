Rotkreuzler übernehmen frühere Bauhof-Räume

Platz für Fahrzeuge und Organisation von Blutspendeterminen

Planungen abgeschlossen: Berthold Meyer (Bereichsleiter Grundstücks- und Gebäudemanagement) und Bürgermeister Stratmann im Gespräch mit DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Pahl (von links) an der Sedelsberger Straße.Foto: Stadt Friesoythe



Freisyothe (mt). Den Bedarf hatte das DRK bereits 2014 angemeldet, jetzt sind die Verträge mit der Stadt gemacht: Die Rotkreuzler übernehmen nun auch die ehemaligen Räume des Friesoyther Bauhofes am Standort Sedelsberger Straße. DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Pahl zeigte sich froh über diese Entwicklung: „Wir sind sehr zufrieden, unser Ziel erreicht zu haben und demnächst alles unter einem Dach zu haben“, so Pahl. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.