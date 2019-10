Schmiedestädte eröffnen Möglichkeiten

Gedankenaustausch: Die Friesoyther Christian Reiners (links) und Jonas Bickschlag (rechts) trafen sich bei der Generalversammlung des Rings der europäischen Schmiedestädte zu einem Gespräch mit Peter Kloo (2. von links), dem Präsidenten der Organisation, und dem Bürgermeister von Invano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv. Foto: Bickschlag

Von Heiner Stix



Friesoythe/Invano-Frankivsk. Der internationale Austausch untereinander hat im Zentrum der Generalversammlung, zu der sich die Mitgliedskommunen des Rings der europäischen Schmiedestädte Ende September im ukrainischen Invano-Frankivsk getroffen hatten, gestanden. Christian Reiners, Mitglied im Vorstand des Rings und CDU-Ratsherr, war gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Jonas Bickschlag vor Ort, um Anregungen für die eigene Arbeit zu sammeln und mit Vertretern anderer Schmiedestädte ins Gespräch zu kommen.



„Die Mitgliedschaft im Ring bietet gute Möglichkeiten, internationale Kontakte aufzubauen und zu nutzen“, zieht Bickschlag im Gespräch mit der MT ein Fazit seiner Reise. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

03.10.2019 | Wassergymnastik soll nicht baden gehen