Wassergymnastik soll nicht baden gehen

Tägliches Training: Insgesamt rund 900 Mitglieder nehmen am Funktionstraining im mittlerweile rund 50 Jahre alten Bewegungsbad teil. Fotos: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Das Leck haben sie behoben und können sich dadurch zumindest bis 2021 über Wasser halten. Doch sollte sich für die Mitglieder der Friesoyther Rheumaliga bis dahin keine Alternative zum Bewegungsbad im St.-Marien-Hospital ergeben, „stehen wir auf der Straße“, betonen Heinz Reiners und Marianne Stammermann ohne Umschweife.



Mit dem geplanten Neubau am Krankenhaus ist das Therapiebecken Geschichte. Dass es aktuell überhaupt noch genutzt werden kann, ein Verdienst der Friesoyther Arbeitsgemeinschaft, die rund 10000 Euro in die Technik (Wärmetauscher) investiert hat.