Friesoyther bei Unfall tödlich verletzt

Symbolfoto: dpa

Brake/Friesoythe (mab). Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 212 in Brake: Dabei ist am Mittwochmorgen ein 80-Jähriger aus Friesoythe tödlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei in der Wesermarsch mitteilte, passierte der Unfall kurz vor 8 Uhr. Der Friesoyther war mit seinem Lastwagen in Richtung Brake unterwegs und näherte sich einer Ampel. Dort hatte sich zu diesem Zeitpunkt ein längerer Rückstau gebildet.



Ein 53-Jähriger aus Osnabrück erkannte die Situation rechtzeitig und bremste mit seinen Autotransporter ab. Der dahinter folgende Friesoyther reagierte offenbar zu spät. Er versuchte zwar noch zu bremsen und nach rechts auszuweichen, kollidierte dabei aber mit dem Sattelanhänger des 53-Jährigen, der mehrere Neuwagen geladen hatte.



Durch den Zusammenstoß mit dem Autotransporter wurde der 80-Jährige in der Fahrerkabine eingeklemmt. Während Rettungskräfte der Feuerwehr mit den Bergungsarbeiten begannen, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Für den Friesoyther kam allerdings jede Hilfe zu spät.



Für die Bergungsarbeiten musste die B212 bis zum Mittwochnachmittag voll gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 220.000 Euro.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

02.10.2019 | Gegenwart und Zukunft der Heimat im Blick