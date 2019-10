Gegenwart und Zukunft der Heimat im Blick

Programmvorstellung: Bürgermeister Sven Stratmann (links) sowie Gisela Lünnemann und Stefan Schute vom Heimatbund Oldenburger Münsterland präsentieren die Plakate, mit denen für die Veranstaltung am 9. November geworben wird. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Ein 100. Geburtstag gibt immer Anlass, zurückzuschauen. Der Heimatbund Oldenburger Münsterland will auf dem Münsterlandtag am Samstag, 9. November, in Friesoythe aber auch die Zukunft in den Blick nehmen.



„Wir wollen darüber reden, wo der Begriff Heimat hingeht und wo wir als Heimatbund im 21. Jahrhundert hingehen“, sagte Stefan Schute bei der Vorstellung des Fest- und Kulturprogramms. Die Globalisierung, so der Präsident des Heimatbundes, habe Auswirkungen auf viele Bereiche. „Da liegt es nahe zu fragen, was das mit der Heimat macht.“ Folgerichtig geht es im Impulsvortrag von Hans-Peter Boer über „Heimatverständnis und Globalisierung“. Der Heimatforscher wird das Thema vor allem aus seiner Erfahrung im Schuldienst heraus und mit Blick auf die Jugend beleuchten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2./3. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.