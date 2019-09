Erste Kinderfeuerwehr im Kreis gegründet

Premiere: Die erste Kinderfeuerwehr im Kreis Cloppenburg hat die freiwillige Feuerwehr Altenoythe gegründet. Betreut werden die Mädchen und Jungen von Wiebke Hodes. Foto: Theresa Glup

Von Theresa Glup



Friesoythe/Altenoythe. „Ihr werdet in die Geschichte der Stadt Friesoythe eingehen. Ihr seid die Zukunft der Feuerwehr“. Tief in die Kiste der bedeutungsschweren Sätze greift Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann auf der Gründungsfeier der ersten Kinderfeuerwehr im Kreis Cloppenburg, an der Verantwortliche der Kreisorganisation und des Oldenburger Verbandes teilnahmen.



Während der kleinen Feier wurden 13 Mädchen und Jungen in die neue Abteilung der freiwilligen Feuerwehr Altenoythe aufgenommen. Die Gruppe trägt den Namen „Die kleinen Feuerlöscher".