Unfall auf der B72: Drei Schwerverletzte

Symbolfoto: Bänsch

Thülsfelde (mab). Bei einem Unfall auf der B72 sind am Freitag zwei Männer und eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte der Unfall zwischen Petersfeld und Thülsfelde. Ein 54-Jähriger aus Papenburg war mit seinem Audi A3 in Richtung Friesoythe unterwegs und setzte gegen 15.50 Uhr zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an.



Dabei übersah er, dass ein 39-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem Opel Astra nach links in die Straße „Zum Strand“ abbiegen wollte. Der Papenburger versuchte zwar noch zu bremsen und auszuweichen, doch die Autos stießen zusammen. Beide Autofahrer und die Beifahrerin des Papenburgers wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

