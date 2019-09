Autorin entführt in den „Untergrund“

Krimi, Thriller oder Liebesgeschichte: Autorin Magarete Bertchik liest aus ihrem aktuellen Roman. Foto: Theresa Glup

Friesoythe (mtp). Sie schreibt über ein Thema, das bei vielen eine geheime, unausgesprochene Neugier, aber auch eine beklemmende Furcht hervorruft. Einen gewissen Nervenkitzel: Magarete Bertchik, ehemalige Gymnasiallehrerin unter anderem am Albertus-Magnus-Gymnasium Friesoythe, präsentierte im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ ihren neu erschienenen Roman „Diese verdammte Sehnsucht“. Mit ihrer ruhigen, aber auf eine gewisse Art Spannung erzeugenden Stimme nahm sie das Publikum mit in eine Welt des „Untergrunds“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.