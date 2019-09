„Crash“ ohne Knautschzone überrascht

Alles in Ordnung? Die Schüler beobachten ihre Mitschüler, die sich gerade kopfüber aus dem Auto befreien wollen. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Es sind nur sieben Stundenkilometer, die sich beim Aufprall allerdings wie 30 anfühlen „Bleibt ruhig noch etwas sitzen, euer Blut ist gerade aus dem Kopf geschossen“, rät Verkehrssicherheitsberater Achim Wach den beiden überraschten Insassen des Gurtschlittens, die nach dem „Crash“ ohne Knautschzone mit dieser Intensität nicht gerechnet hätten. Zuvor haben sie gelernt, wie man sich angemessen anschnallt und dass dicke Jacken und Pullover dabei eher hinderlich sind.



Alle zwei Jahre findet das zweitägige Präventionsprojekt mit Verkehrswachswacht, Polizei, dem Schutzengelprojekt sowie dem Verkehrsausbildungszentrum am Standort Scheefenkamp für Vollzeitschüler statt.

