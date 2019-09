AMG-Schüler wollen für Likoni laufen

Weiß, wovon sie spricht: Die ehemalige AMG-Schülerin und heutige Medizinstudentin Lea Decker (links) sammelte Anfang des Jahres Erfahrung im afrikanischen Likoni. Foto: © Lea Decker

Friesoythe (mt). Der Sternmarsch, die traditionelle Spendenwanderung des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) Friesoythe, wird in diesem Schuljahr zugunsten des Vereins „Likoni – Healthcare for all“ stattfinden. Erstmals konnte die gesamte Schüler- und Lehrerschaft über das zu wählende Projekt abstimmen. Das Ergebnis stellten die Schülersprecher David Antal und Rebecca Heyens im Forum der Schule vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.