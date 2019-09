Landfrauen bitten für Zeitreise um Mithilfe

Friesoyther Verein feiert im April 2020 sein 60-jähriges Bestehen

Bereiten das 60-jährige Bestehen vor: Agnes Norrenbrock, Annegret Himmelreich und Petra Lampe (von links).Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Zu Anfang haben sie sich in den Wintermonaten getroffen und tauschten sich vorwiegend über Haushalt und Garten aus. Die meisten von ihnen waren Bäuerinnen, mussten hart arbeiten, sorgten für die Familie und hatten nur wenig freie Zeit. Aus den traditionellen Landfrauen von damals „sind die Frauen vom Land geworden. Die wenigsten haben heute noch einen Hof im Hintergrund und kommen aus allen Berufsschichten“, berichten Annegret Himmelreich, Agnes Norrenbrock und Petra Lampe über den Wandel der Zeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.