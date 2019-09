Zwei Unfälle in nur wenigen Minuten

Foto: Wimberg

Friesoythe (cl). Zwei Unfälle in wenigen Minuten haben gestern Nachmittag für eine Vollsperrung der Bundesstraße 72 gesorgt. Aus noch ungeklärter Ursache kam um 15.47 Uhr ein 66-Jähriger aus Dinklage, der in Richtung Friesoythe unterwegs war, von der Fahrbahn ab, lenkte stark gegen und prallte in die Leitplanke. Während der leicht verletzte Mann an der Unfallstelle in Höhe der Abfahrt c-Port stand, hielt auf der gegenüberliegenden Seite eine 20-jährige Mercedesfahrerin aus dem Saterland, als sie den Unfall erkannte. Das sah eine hinter ihr fahrende 31-jährige Saterländerin in ihrem Renault zu spät, fuhr auf das Fahrzeug auf und verletzte sich schwer.

Die Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt, ihre 50-jährige Beifahrerin erlitt keine Verletzungen.

Das DRK Friesoythe war mit drei Fahrzeugen vor Ort.