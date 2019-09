Dürrejahr 2018 ist noch nicht ausgeglichen

Ein Maisfeld in Vordersten Thüle. Die erste Runde von Häcksler und Schlepper erfolgt hintereinander, ab der zweiten bewegen sich die Fahrzeuge nebeneinander. Für die Fahrer bedeutet das höchste Konzentration. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Es gibt nur einen einzigen dicht bewachsenen Pfad, der zum Maisfeld führt. Andreas Kurmann lenkt den Häcksler langsam durch die schmale Gasse, Elmar Preut folgt mit Traktor und Anhänger. „Hier waren wir noch nie", sagt der Friesoyther Landwirtschaftsmeister, der mitten in der Maisernte steckt. „Berg und Tal" kommentiert Preut das ungleichmäßige Wachstum, was dem Wetter geschuldet ist. Zwar sei mehr Regen gefallen, als im Hitzesommer 2018, „aber an Ausgleich ist selbst in den kommenden Jahren nicht zu denken", verweist der Friesoyther auf trockene Böden.