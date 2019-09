Ausschuss erteilt zweiter Zufahrt eine Absage

Baugebiet nur über Bussardweg erreichbar

Von Hans Passmann



Friesoythe. Eine Absage erteilte der Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss der Stadt Friesoythe einer Familie aus Thüle, die am Bussardweg im Baugebiet Mittelsten-Thüle wohnt. Das Ehepaar fordert die Schaffung einer zweiten Zufahrt zum Baugebiet „Kornweihweg/Milanweg“. In seinem Antrag verweist das Ehepaar darauf, dass die Nutzung des Bussardweges als Zu- und Abfahrt in das Baugebiet bereits die zumutbaren Grenzen deutlich überschritten hat. Der als Spielstraße gewidmete Bussardweg solle nun auch noch den Verkehr für ein weiteres Baugebiet aufnehmen. Die Familie bezeichnete den Weg bereits als „Rennstrecke“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

