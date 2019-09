Wenn Merkel die Zeitmaschine ins Spiel bringt

Die Kanzlerin und die Zeitmaschine: Distel präsentiert sein aktuelles Programm „Welt retten für Anfänger“. Foto: Chris Gonz/Distel

Von Heiner Stix



Friesoythe. Literatur und Musik stehen im neuen Programm des Kulturkreises Friesoythe-Bösel-Saterland im Mittelpunkt. Kabarett und eine Multivisionsshow mit brandaktuellem Hintergrund runden das kulturelle Angebot ab. Höhepunkte sind neben dem Neujahrsempfang am 5. Januar das Gastspiel des Berliner Kabaretts „Distel“ und das Konzert des Friesoythers, Fabian Arends, der als einer der bedeutendsten Schlagzeuger der jüngeren Jazzgeneration gilt.



Am 12. März kommt einmal mehr die Kabarett-Truppe Distel aus Berlin ins Forum am Hansaplatz. In ihrem aktuellen Programm „Welt retten für Anfänger“ verfrachtet Kanzlerin Angela Merkel per Zeitmaschine eine Berliner Kleinfamilie in die Zukunft um zu testen, ob dort ein sorgenfreies Leben möglich ist. Dass das nicht ohne Verwicklungen und zahlreiche politische Spitzen abgeht, versteht sich von selbst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

