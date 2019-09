Flötentöne und eigene Werke

Volle Konzentration: Die junge Pianistin Linea Schülke spielt am Klavier das „Rondo“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Foto:Theresa Glup

Von Theresa Glup



Friesoythe. Die Nervosität war zu spüren. Kinder liefen aufgeregt im „Alten Musiksaal“ des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) Friesoythe hin und her. Nach einer kleinen Begrüßung durch die Blockflötenlehrerin Renate Schulte beginnt das jährliche Konzert der Kreismusikschule Cloppenburg mit einem Sextett.

