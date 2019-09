„Da gibt es nichts mehr schönzureden“

Nicht mehr akzeptabel: Carola Reiners zeigt den Duschbereich. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die grün gemusterten Fliesen in den Duschen versprühen nicht mal mehr den Retro-Charme der 70er, auch die Holzvertäfelung wirkt wie aus der Zeit gefallen und weist deutliche Alterserscheinungen auf. Die Umkleiden ebenso alt wie ungemütlich, die Toiletten erfüllen lediglich die Funktion.



Nicht viel länger als unbedingt notwendig möchte man sich in den maroden Sanitärtrakten und Kabinen des SV Hansa Friesoythe aufhalten. „Da gibt es auch nichts mehr schönzureden“, unterstreicht Vorstandsmitglied Carola Reiners. Der Sanierungsbedarf ist offensichtlich und dringend erforderlich und zurzeit engagieren sich die Sportler dafür, den Eigenanteil für die anstehenden Arbeiten aufzubringen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.