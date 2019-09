Dritte Apfelsaison bringt reiche Ernte

Bereiten sich auf das Apfelfest vor: Jan Wreesmann und Mitarbeiter Thorsten auf der Apfelplantage auf dem Gut Altenoythe, die vor drei Jahren angebaut wurde. Foto: Theresa Glup

Von Theresa Glup



Altenoythe. Bei Äpfeln herrscht Hochsaison. Saftig liegen sie in allen Supermarkt-Regalen und wer sie frisch und ganz legal vom Baum pflücken möchte, ist am kommenden Samstag beim Apfelfest auf dem „Gut Altenoythe“ goldrichtig. Dort betreibt die Familie Wreesmann seit drei Jahren eine Apfelplantage und lädt Besucher zwischen 13 und 17 Uhr ein, Äpfel für einen Euro pro Kilo selbst zu ernten.



Verschiedenste Sorten wie Elstar, Topaz und Jonagold baut Landwirt Jan Wreesmann mit seiner Familie an und ist nun stolz auf seinen ersten großen Ertrag. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.