Frau und Kind bei Unfall schwer verletzt

Foto: Claudia Wimberg

Thüle (cl). Schwer verletzt wurden eine 26-Jährige und ein fünfjähriges Mädchen gestern Morgen bei einem Unfall auf der B72 in Thüle. Als ein 49-Jähriger um 8.19 Uhr von der Straße „Am Haferberg“ die Bundesstraße in Richtung der Thüler Kirchstraße überqueren wollte, übersah er den Wagen einer 54-Jährigen aus Wilhelmshaven, die mit der jungen Frau und dem Kind in Richtung Cloppenburg unterwegs war. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Unfallverursacher und sein 35-jähriger Beifahrer (beide aus Bösel) blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 15500 Euro.