Feuriges Eisenfest rund um Großbaustelle

Feurige Aussichten: Der Feuer spuckende Drachen lud beim Schmiedezelt zum Zuschauen und Mitmachen ein. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. „An Tagen wie diesen...“, intonierten „n‘Moal wat aans“ in der Stadtmitte. „...da bleibt man in Friesoythe“, wandelte ein Besucher spontan den Tote-Hosen Text ab. Nicht nur, um die verrückten Musiker aus den Niederlanden zu erleben, die bester Stimmung durch die Straßen zogen, sondern um das zehnte Eisenfest mit all seinen Aktionen mitmachen zu können.



Diesmal unter veränderten Bedingungen, denn da der Kreuzungsbereich durch die Stadtsanierung gesperrt ist, galt es, entlang der Bauzäune zu spazieren und kleine Umwege in Kauf zu nehmen. Doch die lohnten sich, denn Stadt und HGV hatten wieder einiges auf die Beine gestellt, um auch den Sonntagnachmittag unterhaltsam zu gestalten.

