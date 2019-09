Eisenfest mit sieben Ambossschlägen eröffnet

Schwingen den Hammer: Erik Bullermann, Kreishandwerksmeister Günther Tönjes, Geschäftsführer Dr. Michael Hoffschroer, Obermeister Theo Vahle und Alfred Bullermann (von links). Foto: cl

Friesoythe (mp/cl). Das Eisenfest hat Tradition: Zum zehnten Mal wurde die Veranstaltung am Freitagabend mit sieben Schlägen auf den Amboss eröffnet - ausgeführt von Bürgermeister Sven Stratmann.

Beim Empfang im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ ging der Verwaltungschef vor zahlreichen Gästen aus Rat, Verwaltung, Wirtschaft und Vereinen zunächst darauf ein, dass die Stadt Friesoythe sich in einem großen Umbruch befinde. Den Empfang nutzte er auch, um eine Person auszuzeichnen, die das Ansehen der Stadt Friesoythe nachhaltig steigert. Kirchenmusiker Heinrich Deboi wurde diese Ehrung zuteil. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.