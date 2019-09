Organisation „wird jedes Jahr entspannter“

Laden zum Altenoyther Bauernmarkt ein: Matthias Blome (Vorsitzender), Alfred Willer, Heinrich Lücking (zweiter Vorsitzender), Ludger Oltmann und Schriftführerin Marianne von Garrel (von links). Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Altenoythe. Die Vorbereitungen verlaufen entspannt. „Es wird jedes Jahr entspannter“, verrät Schriftführerin Marianne von Garrel augenzwinkernd, „weil wir gut sind“, ergänzt Alfred Willer. Die Aufgaben sind klar verteilt, die Abläufe optimiert, somit steht dem Erfolg des Altenoyther Bauernmarktes auch in diesem Jahr nichts im Weg. Schon gar nicht, „wenn das Wetter mitspielt“, hofft das Team auf einen goldenen Oktobertag.



Am 20. laden die 16 Organisatoren auf das Gelände rund um das Dorfgemeinschaftshaus ein. Ein groß angelegtes Marketing ist schon lange nicht mehr erforderlich, die Veranstaltung hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre bei Beschickern und Besuchern zu einem Selbstläufer entwickelt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.