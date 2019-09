Gefeiert wird vor der Bühne am Bauzaun

NIcht nur im Schmiedezelt: Auch auf den Straßen demonstrieren die Schmiede ihr handwerkliches Können, stehen für Fragen offen und laden zum Zuschauen ein. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Veränderte Standorte, aber eine aktionsreiche Veranstaltung: Neben dem Programm steht mittlerweile auch der Aufbau fürs Friesoyther Eisenfest am kommenden Wochenende, der aufgrund der Stadtsanierung leicht abgewandelt geplant werden musste. Es wurde diskutiert und abgewogen und nun entschieden, dass in der Langen Straße eröffnet und gefeiert werden soll. Die Bühne wird direkt am Bauzaun an der Ecke Wasserstraße platziert, drum herum reihen sich die Getränke- und Imbissstände.



Traditionell bleibt der Empfang am Freitag, 13. September, jedoch im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“, zu dem Bürgermeister Sven Stratmann um 18 Uhr einlädt. Ab 19.30 Uhr wird das Eisenfest dann in der Langen Straße eröffnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.