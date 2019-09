Kreis kauft Gärtnerei am AMG-Standort

Attraktiver Standort für den Schulträger: Der Landkreis will das Gelände der jetzigen Gärtnerei hinter dem AMG kaufen. Foto:höf

Von Julius Höffmann



Friesoythe. Der Landkreis Cloppenburg hat das Gelände der Gärtnerei Kemper/Wreesmann in Friesoythe gekauft. Der Kaufvertrag sei zwar noch nicht unterschrieben, aber der Vorvertrag liege vor, bestätigte das Inhaber-Ehepaar Gabriele und August Kemper auf MT-Nachfrage. Die Behörde wollte den Kauf weder dementieren noch bestätigen, nach Informationen der MT hat der Kreisausschuss die Kaufabsicht jedoch bereits empfohlen.



Das rund 6000 Quadratmeter große Grundstück befindet sich unmittelbar hinter dem Albertus-Magnus-Gymnasium. Wofür die Fläche tatsächlich genutzt werden kann, steht offenbar zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.