Vergessen gehört zum Alltag dazu

Ausstellungseröffnung: „Vergessen ist eine individuelle Angelegenheit“, betonte Kunstvermittler Dirk Meyer (am Rednerpult). Foto: Pille

Von Martin Pille



Friesoythe. Jeder kennt Formen des Vergessens, meistens findet man es lästig statt hilfreich –manchmal aber auch befreiend. Vergessen können: Es ist mehr ein Glück als eine Kunst. Die Ausstellung des Kunstvereins Friesoythe im ehemaligen Schlachthof Vorwold durchleuchtet nicht nur die vielfältigen Formen individuellen und kollektiven Vergessens, sie will auch zeigen, wie sich das Bild der Erinnerung formt und dabei vieles unter den Tisch fällt.



Sie baut dabei auch gekonnt eine Brücke zwischen Kunst und Erkenntnissen. Vergessen ist, so zeigt diese lebendige Ausstellung auf wunderbare Weise, viel mehr als bloß das Versagen von Erinnerung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 9. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.